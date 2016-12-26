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Хакеры взломали Twitter Sony Music и сообщили о смерти Бритни Спирс

Общество
26 декабря, 20:19 UTC+3
Официальный представитель певицы позднее опроверг сообщения о ее смерти
Материал из 1 страницы
Бритни Спирс

Бритни Спирс

© Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia

В Twitter-аккаунте Sony Music Global появилась информация о смерти американской певицы Бритни Спирс.

Об этом сообщает The Verge.

"Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая. Подробности сообщим позднее", - говорилось в записи.

Позже эту информацию из аккаунта удалили, а представитель Sony Music сообщил, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись хакерской атаке.

Официальный представитель певицы, сообщил Спирс жива и находится в добром здравии.

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