Хакеры взломали Twitter Sony Music и сообщили о смерти Бритни Спирс

Украинец Коробов лидирует после первого дня ЧМ по быстрым шахматамСпорт 26 декабря, 21:43
Виктор Ашихин, УГМК: В недрах России есть всё, надо только извлечьНовости партнеров 26 декабря, 21:37
Галлиани обсудит с агентом Луиса Адриано возможный переход в "Спартак" 27 декабряСпорт 26 декабря, 21:33
Генподрядчик выполнил работы по достройке "Зенит-Арены" по основным контрактамСпорт 26 декабря, 21:17
ЦСКА обыграл "Енисей" в матче баскетбольной Единой лиги ВТБСпорт 26 декабря, 20:54
Благоустройство "Зенит-Арены" согласно новому контракту закончится 31 мартаСпорт 26 декабря, 20:45
Клуб НХЛ "Питтсбург" продлил контракт с главным тренером СалливаномСпорт 26 декабря, 20:24
Форвард "Флориды" Ягр стал первой звездой недели в НХЛСпорт 26 декабря, 20:22
Хакеры взломали Twitter Sony Music и сообщили о смерти Бритни СпирсОбщество 26 декабря, 20:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В Twitter-аккаунте Sony Music Global появилась информация о смерти американской певицы Бритни Спирс.
Об этом сообщает The Verge.
"Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая. Подробности сообщим позднее", - говорилось в записи.
Позже эту информацию из аккаунта удалили, а представитель Sony Music сообщил, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись хакерской атаке.
Официальный представитель певицы, сообщил Спирс жива и находится в добром здравии.