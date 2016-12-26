Хакеры взломали Twitter Sony Music и сообщили о смерти Бритни Спирс

В Twitter-аккаунте Sony Music Global появилась информация о смерти американской певицы Бритни Спирс.

Об этом сообщает The Verge.

"Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая. Подробности сообщим позднее", - говорилось в записи.

Позже эту информацию из аккаунта удалили, а представитель Sony Music сообщил, что несколько Twitter-аккаунтов компании подверглись хакерской атаке.

Официальный представитель певицы, сообщил Спирс жива и находится в добром здравии.