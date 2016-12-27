Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России даст правовую оценку заявлению журналистки Божены Рынски в соцсетях о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистах телекомпании НТВ. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в связи с обращением члена Общественной палаты РФ Артема Кирьянова в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Рынски.
По словам представителя Генпрокуратуры, "запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарскм крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы".
"Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", - добавил Александр Куренной.
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