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Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154

Общество
27 декабря, 0:06 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
В случае "обнаружения признаков нарушения закона" официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной пообещал принять все необходимые меры реагирования
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России даст правовую оценку заявлению журналистки Божены Рынски в соцсетях о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистах телекомпании НТВ. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в связи с обращением члена Общественной палаты РФ Артема Кирьянова в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Рынски.

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По словам представителя Генпрокуратуры, "запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарскм крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы".

"Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", - добавил Александр Куренной.

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