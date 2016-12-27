Москалькова посетила российских военнослужащих в украинском СИЗО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетила в СИЗО украинского города Николаев двух похищенных российских военнослужащих.

"Буквально мы только что вышли из СИЗО города Николаев (Украина), где посетили двоих военнослужащих, которые были похищены на границе России и Украины со стороны Крыма и находятся в СИЗО. На принципах взаимности мы провели с Лутковской мониторинговый визит, она посетила в Симферополе СИЗО с тремя подсудимыми, а я только что посетила в Николаеве (Александра) Баранова и (Максима) Одинцова", - сказала Москалькова ТАСС.

По словам российского омбудсмена, беседа с заключенными была "очень подробная". "Сначала был приглашен Одинцов Максим, мы передали ему передачу, спросили его об условиях содержаниях. Он содержится в камере, где еще 14 человек", - рассказала она. Москалькова отметила, что у Одинцова нет претензий к условиям содержания под стражей, "больше всего беспокоит и Одинцова, и Баранова осуществление защиты: и один, и другой просили заменить защитника и просили помочь, потому что услуги адвокатов достаточно дорогостоящие", - сказала она.

21 ноября Минобороны РФ информировало, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны. В СБУ сообщили, что военнослужащие обвиняются в дезертирстве и госизмене.