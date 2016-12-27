Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова посетила российских военнослужащих в украинском СИЗО

Общество
27 декабря, 0:52 дата обновления: 27 декабря, 1:02 UTC+3
По словам уполномоченного по правам человека в РФ, Александра Баранова и Максима Одинцова больше всего беспокоит "осуществление защиты: и один, и другой просили заменить защитника"
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетила в СИЗО украинского города Николаев двух похищенных российских военнослужащих.

Смотрите также

Омбудсмены РФ и Украины посетили украинских заключенных в Крыму
Украинская прокуратура предъявила обвинения военнослужащим РФ Одинцову и Баранову
Москалькова и Лутковская договорились о посещении заключенных в России и на Украине

"Буквально мы только что вышли из СИЗО города Николаев (Украина), где посетили двоих военнослужащих, которые были похищены на границе России и Украины со стороны Крыма и находятся в СИЗО. На принципах взаимности мы провели с Лутковской мониторинговый визит, она посетила в Симферополе СИЗО с тремя подсудимыми, а я только что посетила в Николаеве (Александра) Баранова и (Максима) Одинцова", - сказала Москалькова ТАСС.

По словам российского омбудсмена, беседа с заключенными была "очень подробная". "Сначала был приглашен Одинцов Максим, мы передали ему передачу, спросили его об условиях содержаниях. Он содержится в камере, где еще 14 человек", - рассказала она. Москалькова отметила, что у Одинцова нет претензий к условиям содержания под стражей, "больше всего беспокоит и Одинцова, и Баранова осуществление защиты: и один, и другой просили заменить защитника и просили помочь, потому что услуги адвокатов достаточно дорогостоящие", - сказала она.

21 ноября Минобороны РФ информировало, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны. В СБУ сообщили, что военнослужащие обвиняются в дезертирстве и госизмене.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
2
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
5
На севере Москвы совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина
6
Биография Елизаветы Глинки
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня