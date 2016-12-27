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СМИ: экоцентр Института Европы считает соглашение по климату "котом в мешке"

Общество
27 декабря, 4:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Вместе с тем руководитель центра считает Парижское соглашение по климату площадкой для налаживания отношений между Россией и США
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко считает Парижское соглашение по климату "котом в мешке". Об этом он заявил в интервью газете "Известия", обратив внимание на предусмотренный в документе углеродный налог.

"Ставки озвучиваются разные: за 1 т СО2-эквивалента от $20-30 в начале и до $80-100 в недалеком будущем. Для России это означает прямые финансовые потери в размере от $500 млрд до $2 трлн на период до 2030 года, что для нашей экономики просто неподъемные величины, которые лягут целиком на нашу реальную экономику и прежде всего - на ТЭК", - пояснил он изданию.

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По его словам, кроме прямых убытков, углеродный налог для России означает и потерю значительной части европейского и азиатского рынков энергоносителей.

Вместе с тем Сергей Рогинко считает Парижское соглашение по климату площадкой для налаживания отношений между Россией и США.

"Сейчас в мировом сообществе Россия - единственный крупный игрок, способный стать партнером новой администрации США в вопросе по обрушению климатических легенд и связанных с ними политических и финансовых схем. Это - редкое совпадение, для России и США - практически уникальное, это шанс для обеих стран", - цитирует газета Рогинко.

Парижское соглашение - международный договор по климату, принятый 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в Париже. Соглашение подписали 194 участника РКИК, включая Россию. При этом его уже ратифицировали 117 стран, Россия пока не вошла в их число. Участники соглашения обязуются не допускать к 2100 году повышения средней мировой температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.

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