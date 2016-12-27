МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вологодские и курские школьники передали в канун Нового года сверстникам из САР подарки, символизирующие особенности своих регионов. Всего в рамках акции "Дети России - детям Сирии" доставлено 45 тонн новогодних подарков сирийским ребятам, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ (МО).

"Школьники Курской и Вологодской областей в рамках всероссийской акции "Дети России - детям Сирии" собрали для своих сирийских сверстников более тысячи коробок с подарками, в которые, помимо традиционных поделок, открыток и канцелярских принадлежностей, вошли сувениры, характерные для данных регионов", - говорится в сообщении МО.

В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, ученики обычных российских школ Москвы и еще более десяти регионов РФ. В каждый подарочный пакет российские школьники вложили что-то, сделанное своими руками, например, аппликацию, открытку или глиняную игрушку. Некоторые отправили рисунки и собственные стихи. Инициаторами акции выступили тульские юнармейцы, которые обратились к главе региона с просьбой помочь в передаче подарков в Сирию. Меньше чем за неделю акция приобрела федеральный масштаб.

Как рассказали в МО, "вологодские школьники передали в Сирию поделки народных промыслов - льяные кружева, берестяные туески, игрушки из шерсти, матрешки и керамические игрушки. Их сверстники из Курской области решили порадовать маленьких сирийцев поделками собственного изготовления с традиционным символом курщины - курским соловьем". Каждый российский школьник, участвующий в акции, написал поздравительную открытку с пожеланиями всего самого наилучшего в Новом году. Все подарки были доставлены на аэродром Чкаловский, откуда самолет военно-транспортной авиации перевезены на авиабазу Хмеймим.

Кто получил подарки

Часть праздничного груза была сразу же доставлена в школу имени героя Хашима Юсефа в сирийском Тартусе, где военнослужащие Центра примирения враждующих сторон вручили подарки сирийским школьникам, пояснили в МО.

По словам директора школы Асифа Асаада, подарки от российских школьников позволяют маленьким сирийцам почувствовать праздник. "Это поднимет их моральный дух, а праздник все-таки обретет позитивную ноту. Тем более, что в этом году Новый год и день рождения пророка - один из крупных мусульманских праздников - проходят с небольшой разницей в днях", - отметил Асаад.

"В эту эпоху зла и несправедливости дети продолжают учиться, получать знания и делают все необходимое, чтобы строить светлое будущее Сирии в ближайшее время. Мы благодарим Россию за все те усилия, которые она предпринимает для нашей страны в военном, гуманитарном и гуманистическом планах", - добавил директор школы.