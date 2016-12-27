Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 30 авиарейсов отменено и более 20 задержано в аэропортах московского региона. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".
По состоянию на 08:30 мск в Домодедово отменен один рейс, еще 14 будут выполнены с опозданием. В Шереметьево задержано восемь рейсов, еще 26 рейсов выполняться не будет. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию.
Облачная, сырая, теплая и ветреная погода ожидается сегодня в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, пройдет мокрый снег, дождь, местами возможна гололедица. Воздух в Москве прогреется до двух градусов тепла, области будет от минус трех до плюс двух градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Предстоящей ночью - облачно, небольшой снег, местами - гололедица. В столице столбики термометров покажут 2-4 градуса ниже нуля, в Подмосковье будет от двух до семи градусов мороза. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.
Днем в среду характер погоды не изменится - будет пасмурно, с небольшим снегом и гололедицей. Температура воздуха в Москве составит 1-3 градуса мороза, по области будет до минус пяти градусов. Ветер восточной четверти 5-10 м/ с.