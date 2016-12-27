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Три депутата Прикамья лишены полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства

Общество
27 декабря, 9:31 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
Депутаты Краснокамска, Красновишерского и Ильинского районов предоставили недостоверные сведения в декларации о доходах и расходах
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ПЕРМЬ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Три депутата муниципальных территорий Пермского края лишены полномочий по требованию прокуратуры в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

"Депутаты Краснокамска, Красновишерского и Ильинского районов предоставили недостоверные сведения в декларации о доходах и расходах, а один из них проигнорировал данную обязанность. В настоящее время полномочия всех депутатов прекращены", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, депутат земского собрания Ильинского муниципального района не указал сведения о том, что он является учредителем и владельцем компании "Уралдорремстрой", депутат думы Краснокамского городского поселения представил данные о недвижимости своей супруги, а представитель думы Красновишерского поселения проигнорировала это требование.

Прокуратура направила в муниципалитеты представления с требованиями прекратить досрочно полномочия данных депутатов. Дума Краснокамского поселения удовлетворила требования, лишения полномочий двух других депутатов пришлось добиваться через суд.

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