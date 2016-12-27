"Россия 24" отметит 100-летие отечественных спецслужб фильмами о разведчиках

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Россия 24" в преддверии наступающего 2017 года - года 100-летия образования отечественных спецслужб - покажет премьеры двух документальных фильмов о разведчиках. Об этом рассказал ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.

По его словам, 31 декабря в 11:00 мск на телеканале "Россия 24" состоится премьера документального фильма "Иван Агаянц. Путь в историю", посвященного судьбе легендарного разведчика, резидента в Иране в годы Великой Отечественной войны. Агаянц был дипломатом, сумевшим установить дружеские отношения с Шарлем де Голлем. 1 января в 11:00 мск зрителей канала ждет премьера документальной ленты "Анатолий Яцков. Взорвать проект "Манхэттен", повествующей о Герое России, разведчике-атомщике Анатолии Антоновиче Яцкове.

Иван Агаянц, ставший резидентом советской разведки в Иране в 1941 году, участвовал в срыве готовившейся по личному приказу Гитлера операции СС "Длинный прыжок" для покушения на жизнь Сталина, Черчилля и Рузвельта во время Тегеранской конференции в 1943 году. Ранее он принимал участие в операции по выезду лидеров Компартии Испании Хосе Диаса и Долорес Ибаррури в Москву, а в 1943 году по личному указанию Сталина установил контакты в Алжире с генералом де Голлем, который затем приезжал в Москву.

Анатолий Яцков с 1941 года состоял в советской резидентуре в Нью-Йорке, где участвовал в получении атомных секретов проекта "Манхэттен".

"Фильмы, на наш взгляд, получились познавательными и понятными широкому кругу поклонников этого жанра. Лучше всего их смотреть всей семьей, чтобы юные телезрители сумели детально разобраться в хитросплетениях человеческих судеб и тайных операций разведки", - отметил Иванов.

"Неудивительно, что новый год "Россия 24" открывает с показа картин, посвященных выдающимся разведчикам, ведь в 2017 году исполняется 100 лет органам государственной безопасности нашей страны. Несмотря на то, что российская разведка отметит 100-летний юбилей только в 2020 году, свои истоки она берет из легендарной ВЧК", - добавил глава пресс- бюро СВР.

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) была образована в декабре 1917 года. Комиссия была упразднена 6 февраля 1922 года в связи с передачей полномочий Государственному политическому управлению (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР (НКВД).