Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший мэр Москвы Лужков выписан из больницы

Общество
27 декабря, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
По словам представителя пресс-службы Лужкова, экс-мэр намерен встретить Новый год на горнолыжном курорте
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков чувствует себя хорошо и выписан из больницы. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил представитель пресс-службы Лужкова.

"Могу подтвердить, что Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу. Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС, 23 декабря Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. Его госпитализация не носила экстренный характер. Представитель пресс-службы бывшего мэра ранее сообщил агентству, что Новый год Лужков планирует встретить на горнолыжном курорте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Открывший огонь по полиции в Москве мужчина покончил с собой
2
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
3
СК РФ установил имена похитителей россиянина Владимира Безобразова на Украине
4
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
5
Около 30 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы
6
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Полиция задержала подозреваемого в сообщениях о минировании бизнес-центров Новосибирска
Темы дня