Бывший мэр Москвы Лужков выписан из больницы

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков чувствует себя хорошо и выписан из больницы. Об этом во вторник корр. ТАСС сообщил представитель пресс-службы Лужкова.
"Могу подтвердить, что Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу. Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких", - отметил он.
Как ранее сообщал ТАСС, 23 декабря Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. Его госпитализация не носила экстренный характер. Представитель пресс-службы бывшего мэра ранее сообщил агентству, что Новый год Лужков планирует встретить на горнолыжном курорте.