Владимир Путин проводит заседание Госсовета. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета, посвященное экологическому развитию страны в интересах будущих поколений.
С докладом выступит, в частности, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Заседание даст официальный старт Году экологии в России.