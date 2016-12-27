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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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Гумпомощь, которую планировала передать в Алеппо Доктор Лиза, доставлена в Сирию

Общество
27 декабря, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу также подтвердил, что именем Елизаветы Глинки будет названо одно из лечебных учреждений Минобороны России
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© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, которую планировала передать в Алеппо правозащитник Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофе Ту-154, будет доставлена адресатам в ближайшее время, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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"То дело, которое она (Елизавета Глинка - прим. ТАСС) делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должно быть продолжено. Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо... она уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам", - сказал он на совещании в министерстве, трансляцию которого показал телеканал "Россия 24".

Министр также подтвердил, что именем Глинки будет названо одно из лечебных учреждений Минобороны России.

Авиакатастрофа Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

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