Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю им. Александрова, чтобы восстановить коллектив

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова, сотрудники которого погибли в катастрофе Ту-154 над Черным морем.

"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль Вооруженных сил", - сказал он.

Он напомнил, что уже принято решение о присвоении имени руководителя ансамбля Валерия Халилова военному музыкальному училищу.

"Руководитель ансамбля Александрова Валерий Халилов - это человек-легенда, который внес огромный вклад в становление нашей оркестровой службы. Его именем будет названо военное музыкальное училище. И я думаю, мы сделаем все для того, чтобы те традиции, которые были заложены им, были продолжены", - подчеркнул министр.

Расследование катастрофы

Шойгу также отметил, что Минобороны делает все для поиска тел погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем и расследования этой трагедии.

"Нами делается все для поиска тел погибших и расследования причин этой страшной трагедии", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Вы знаете, произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы, люди, с которыми мы много и продуктивно работали в разных направлениях, люди, которые представляли цвет, лицо наших Вооруженных сил, нашей культуры, и, безусловно, те, кто все эти годы помогал и поддерживал нас, а мы поддерживали их в больших и крупных гуманитарных операциях в разных местах, на разных территориях", - добавил глава военного ведомства. Он поблагодарил тех, кто высказал в эти дни соболезнования родным и близким.

"Мы присоединяемся к этим словам. Конечно, постараемся сделать все, чтобы минимизировать боль утраты, хотя сделать это довольно непросто", - отметил министр. Руководство Минобороны на совещании почтило память жертв трагедии минутой молчания.

Военный самолет Ту-154, летевший в Сирию, потерпел катастрофу над Черным морем 25 декабря. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Во вторник, 27 декабря, наметился прогресс в расследовании катастрофы, так как со дна Черного моря был поднят первый бортовой самописец авиалайнера. Его расшифровка может пролить свет на обстоятельства трагедии.