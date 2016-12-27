Уругвайские власти перевоспитают заключенных с помощью "Социального футбола"

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Уругвайские власти представили программу "Социальный футбол", целью которой является перевоспитание осужденных преступников при помощи спорта. Как сообщило аргентинское агентство Telam, внедрение программы начнется в январе 2017 года.

С заключенными будут проводить тренировки по футболу бывшие профессиональные игроки. В тренерский штаб, в частности, войдут Андрес Флеркин, игравший за сборную Уругвая с 1997 по 2002 гг., и участник чемпионата мира 2002 года Густаво Варела.

По словам министра внутренних дел Уругвая Эдуардо Бономи, власти надеются, что футбол поможет приучить заключенных к дисциплине. "Чтобы заниматься спортом, необходимо соблюдать установленные правила", - отметил он.

Первым пенитенциарным учреждением, которое будет участвовать в "Социальном футболе", станет тюрьма для опасных преступников "Комкар" в столице страны Монтевидео. В настоящее время в ней уже проводятся матчи по регби.