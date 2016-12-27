Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уругвайские власти перевоспитают заключенных с помощью "Социального футбола"

Общество
27 декабря, 13:07 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
С осужденными преступниками будут тренироваться бывшие профессиональные игроки
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Уругвайские власти представили программу "Социальный футбол", целью которой является перевоспитание осужденных преступников при помощи спорта. Как сообщило аргентинское агентство Telam, внедрение программы начнется в январе 2017 года.

С заключенными будут проводить тренировки по футболу бывшие профессиональные игроки. В тренерский штаб, в частности, войдут Андрес Флеркин, игравший за сборную Уругвая с 1997 по 2002 гг., и участник чемпионата мира 2002 года Густаво Варела.

По словам министра внутренних дел Уругвая Эдуардо Бономи, власти надеются, что футбол поможет приучить заключенных к дисциплине. "Чтобы заниматься спортом, необходимо соблюдать установленные правила", - отметил он.

Первым пенитенциарным учреждением, которое будет участвовать в "Социальном футболе", станет тюрьма для опасных преступников "Комкар" в столице страны Монтевидео. В настоящее время в ней уже проводятся матчи по регби.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Уругвай
В других СМИ
Реклама
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
3
Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154
4
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТО
5
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
6
Валокордин и йод могут начать продавать по рецепту
7
Биография Елизаветы Глинки
Темы дня
Реклама