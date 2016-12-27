Путин назвал Россию экологическим донором мира

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Гигантский природно-ресурсный потенциал России имеет планетарное значение, РФ выступает как экологический донор мира, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по экологии. Смотрите также Путин призывает в Год экологии совершенствовать природоохранное законодательство "Хочу подчеркнуть, что гигантский, именно гигантский природный ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение, - заявил глава государства. - Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости". Путин отметил, что перед страной стоит задача перейти к новой модели устойчивого экологического развития. По его мнению, это вопрос исключительно важный для повышения эффективности всей экономики. В то же время улучшение экологии должно привести и к общему улучшению качества жизни. Президент напомнил, что наступающий 2017 год объявлен Годом экологии, а в Стратегии научно- технологического развития России экологическое направление отмечено как приоритетное. Путин призвал начинать эту работу как можно скорее, чтобы впредь не ссылаться на нехватку денег на решение текущих задач. "Это не даст нам перейти и к решению задач стратегического характера", - сказал он.

Ущерб от загрязнений

Плохая экология ежегодно наносит ущерб в размере от 6 до 15% ВВП. Такими данные привел президент РФ Владимир Путин.

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"Ежегодный экологический ущерб доходит ежегодно до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей - и 15% ВВП", - сказал глава государства.

Путин напомнил слова академика Владимира Вернадского, который в начале прошлого века предостерегал, что людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. "И такое время наступило, человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать на прочность природу", - отметил президент, добавив, что это отражается и на самих людях.

Так, по данным главы государства, каждый год 7-8 млн людей умирают в результате загрязнения воздуха. Путин заметил, что эти тревожные цифры напрямую касаются и России. "По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений", - заключил президент.

Сокращение выбросов

Владимир Путин заявил о необходимости сокращения вредных выбросов вдвое.

"Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит, что будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни", - заявил глава государства.

Поэтому, по его словам, "необходимо, как минимум, в два раза сократить загрязнения и выбросы".

Экологичные технологии производства

Президент России потребовал скорейшего внедрения природоохранных технологий на отечественных производствах. "Ключевой вопрос - достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву, прежде всего, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий", - заявил глава государства. По его словам, "ряд крупных компаний реализуют программы по охране окружающей среды". "Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание", - указал Путин.

Он признал, что внедрение новых технологий требует значительных вложений денег. "Но нужно понимать, что экологически чистые технологии - это не только приоритет, это в конечном итоге приводит и к серьезному экономическому выигрышу", - подчеркнул президент. Глава государства полагает, что бизнес его услышит и "требования о внедрении таких технологий не будут откладываться".

"Мы не можем уже все спускать на тормозах", - уверен Путин. Он напомнил, что приняты решения отложить некоторые природоохранные мероприятия. Однако президент заявил: "Дальше уже переносить ничего не будем". "Наилучшие доступные технологии - это мощный ресурс повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний, всей отечественной экономики", - указал Путин.

Он добавил, что обращается также к министерствам и ведомствам, ответственным за выпуск нормативных актов по природоохранным технологиям. "Необходимо обеспечить их своевременную подготовку и учесть, что предприятиям, конечно, нужно разумное время для внедрения технологий, а значит, нужно своевременно готовить нормативную базу, но затягивать вопрос бесконечно тоже невозможно", - подчеркнул глава государства.