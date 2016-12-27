Новости про Трампа и Ди Каприо стали источником словесных ярлыков в 2016 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новостные поводы в политике, культуре и образовании стали источником словесных ярлыков и слов-шуток, которые вряд ли закрепятся в русском языке, но войдут в языковую историю 2016 года. Среди таких слов "дикапристы" и "трампизм", сообщил ТАСС директор Института лингвистики Максим Кронгауз.

"Снова много слов-шуток и слов-цитат, которые в речи не встречаются, а остаются как ярлыки, напоминающие о важных или ярких событиях: "божествование" (журналист одной из газет, передавая слова главы Минобрнауки Ольги Васильевой, написал это слово вместо "долженствования" - прим. ТАСС) … или "дикапристы" (так в этом году стали называть сторонников присуждения премии "Оскар" актеру Леонардо Ди Каприо, которого критики многократно обходили стороной - прим. ТАСС)", - сказал Кронгауз.

Он добавил, что словом, которое по-настоящему вошло в русский язык, оказался "Брекзит" (или "Брексит" - Brexit) - распространенное сокращение от словосочетания Britaih Exit - "британский выход". Это слово появилось перед референдумом в Британии по членству страны в EC, который прошел 23 июня. "Безусловно, главный интернационализм года", - сказал о нем директор института.

"Из новых слов, выросших из важнейших событий года, я бы еще упомянул несколько: "трампировать" и "трампизм" (еще и смешное "трампампам") (слова, образованные от фамилии президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС) или "допингист" (появилось после допингового скандала в российском спорте - прим. ТАСС). …Из совсем последнего хочется вспомнить словечко, вброшенное нашим премьер-министром: "русиано" (вместо "американо"). Его можно было тоже счесть шуткой, но ведь русиано уже появился в ассортименте некоторых кафе", - добавил Кронгауз.

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