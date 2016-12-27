Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Родители учеников московской школы № 2065 добились отмены предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) в форме учебного курса "Истоки" для пятых классов. Предмет будет заменен на "Основы светской этики". Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила представитель инициативной группы родителей Инна Герасимова.

"У нас получилось. Позвонили представители Совета школы, предложили согласовать учебник по светской этике с родителями. Мы дали свое согласие. У всех пятых классов нашей школы убирают "Истоки", - написала она.

Ранее родители московской школы № 2065 сообщили о том, что пожаловались в Генпрокуратуру на навязывание религиозной идеологии департаментом образования столицы с помощью учебников "Истоки" и "Православная культура". Как поясняла ранее газете "Коммерсантъ" Герасимова, в первом учебнике, в частности, "постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы". Против изучения ОДНКНР по таким учебникам, по ее словам, на собрании выступили 24 родителя, в итоге было составлено обращение в Генпрокуратуру.

Ранее в пресс-службе департамента образования Москвы ТАСС сообщали, что более 40 московских школ решили преподавать предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) в форме учебных курсов "Истоки" и "Православная культура".

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"

Минобрнауки РФ ввело предметную область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) в обязательную часть программы для 5-9 классов с 1 сентября 2015 года, тогда же этот предмет начали изучать в 40 московских школах в объеме одного часа в неделю.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента образования столицы, в письме Минобрнауки РФ от 25 мая 2015 года № 08-761 указано, что ОДНКНР может изучаться в школах в трех вариантах. Во-первых, это может преподаваться в школе отдельным предметом со своей учебной программой. Во-вторых, отдельные темы из этой области могут изучаться на уроках истории, обществознания, литературы, музыки и изобразительного искусства.

"На таких уроках дети знакомятся с историческими событиями, объединившими народы России, литературными произведениями, затрагивающими проблемы нравственности и патриотизма, гражданственности, защиты интересов родной страны", - пояснили в пресс-службе.

В-третьих, духовно-нравственную культуру также можно изучать вне уроков: дети могут посещать экскурсии в исторических музеях, концерты российских музыкантов, анализировать реальные архивные документы. Ни один из трех вариантов освоения ОДНКНР при этом не связан с приобщением к религиозной практике, изучением ритуалов какой-либо религиозной конфессии, сообщили в пресс-службе.

По данным департамента, в ходе занятий учащиеся выполняют проекты, которые позволяют педагогам оценить результаты освоения этой области без проведения контрольных работ и формальной оценки знаний. Родители каждой московской школы могут сами выбрать для своих детей любой из трех указанных вариантов изучения духовно-нравственой культуры народов России.