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Челябинский губернатор: экология должна стать в системе образования базовой дисциплиной

Общество
27 декабря, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
По словам Бориса Дубровского, экологический компонент должен присутствовать во всех образовательных программах, начиная с детского сада
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экология должна войти в образовательные программы в качестве базовой дисциплины. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время заседания Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений".

"Чрезвычайно важная, на наш взгляд, тема - экологическое просвещение. И мы считаем, что это знание наша система образования должна давать не факультативно, а в качестве базовой дисциплины. Экологический компонент должен присутствовать во всех образовательных программах, начиная с детского сада, только тогда на уровне бытового сознания станет нормой понимание личного вклада в будущее, где человек и природа сосуществуют в гармонии", - сказал он.

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Дубровский подчеркнул, что важно сформировать у каждого гражданина четкую позицию в отношениях с природой, чтобы он понимал, как его "бытовое" поведение влияет на глобальные экологические процессы. "Замечу, что отсутствие необходимого уровня экологической грамотности, неготовность объективно оценить экологическую информацию способствует росту уровня "экологического нигилизма" - а, значит, отрицанию любого развития. На этом фоне многие наши сограждане утрачивают способность критично воспринимать поступающую из различных источников экологически значимую информацию", - добавил он.

Заседание Госсовета официально даст старт Году экологии в России. Ранее Дубровский, возглавляющий рабочую группу Госсовета, также отметил, что в Челябинской области накоплен большой опыт решения масштабных экологических проблем, есть наработки и предложения по вопросам охраны воздушного бассейна, рекультивации и вторичного использования промышленных земель и горнорудных объектов.

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