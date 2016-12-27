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Сергей Иванов призвал ужесточить законы в сфере обращения с животными

Общество
27 декабря, 14:32 UTC+3
Спецпредставитель президента считает, что ужесточения, в частности, требует законодательство в отношении передвижных цирков, зоопарков, дельфинариев
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил за ужесточение законодательства в отношении передвижных цирков, зоопарков, дельфинариев, а также граждан, использующих животных для заработка.

"Ужесточения требует законодательство в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег - фотографирования с ними туристов и так далее", - заявил Иванов на заседании Госсовета.

Спецпредставитель президента коснулся проблем разработки законодательства об ответственном обращении с животными. "По моему глубокому убеждению, нельзя делить наших братьев меньших на диких и домашних, а нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали своих питомцев на улицу как надоевшую игрушку", - подчеркнул Иванов. Он обратил внимание на те факты, когда "выбрасывают не только собак и кошек, а в последнее время наши СМИ часто дают сообщения о так называемых бесхозных медведях, тиграх и даже крокодилах".

"Необходимо, разумеется, поддерживать и сеть приютов и центров передержки животных", - отметил представитель Кремля.

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