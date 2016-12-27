Минприроды запустит в 2017 году информационную систему по контролю за ликвидацией свалок

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии России в следующем году запустит открытую информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией свалок в РФ. Об этом глава Минприроды Сергей Донской заявил на заседании Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений".
"Вместе с общественными организациями в 2017 году мы вводим в эксплуатацию публичную информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией свалок, своеобразную систему народного контроля", - сказал Донской. Министр напомнил, что, согласно опросу ВЦИОМ, почти 45% россиян считают отходы основной угрозой для окружающей среды.
Глава Минприроды также отметил, что министерство упорядочило систему лицензирования обращения с отходами, что позволит бороться с нелегальными свалками. "По всей цепочке оборота отходов выдано 12 тысяч лицензий, ведется лицензионный контроль", - добавил Донской.
Кроме того, министерство планирует ввести дополнительные средства автоматизированного контроля транспортировки отходов независимо от классов опасности, включая использование системы ГЛОНАСС.