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Минздрав разработает предложения по регулированию спиртосодержащих лекарств в январе

Общество
27 декабря, 14:45 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Ранее вице-премьер Александр Хлопонин сообщил, что продажа валокордина по рецептам может начаться уже во II квартале 2017 года
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минздрав в январе разработает предложения по регулированию спиртосодержащих лекарств. Об этом заявил журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

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Салагай сообщил, что Минздрав совместно с федеральными органами исполнительной власти разрабатывает предложения по регулированию отпуска спиртосодержащих лекарственных препаратов в аптеках. "В течение января должны разработать предложения", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин сообщил, что реализация валокордина в аптеках по рецептам может начаться уже во II квартале 2017 года.

Глава Минздрава Вероника Скворцова 23 декабря говорила, что уже приняты меры, которые регламентируют передачу в аптеках потребителям лекарств, содержащих спиртовые настойки. "Это и количественный учет - не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, - маленькие пузырьки", - привела примеры министр. По ее словам, сейчас "активно обсуждается вопрос о возможном рецептурном отпуске". "Он не бесспорный, он должен быть оценен с разных сторон, поскольку пожилые люди, являющиеся основными потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня", - заметила Скворцова.

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Дискуссия о необходимости навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в том числе лекарств, возникла в связи с массовым отравлением и смертями жителей Иркутской области, употреблявших средство для принятия ванн "Боярышник". Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, "очевидно абсолютно, что помимо оказания медицинской помощи, мер, направленных на создание современных условий для жизни, реабилитации, формирования здоровых привычек, необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей".

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