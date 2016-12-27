Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Васильева открыла первый Всероссийский центр координации спасательных студотрядов

Общество
27 декабря, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
По словам главы Минобрнауки, на сегодняшний день создано более 200 отрядов спасателей из числа студентов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый Всероссийский центр подготовки и координации студенческих спасательных отрядов открылся на базе Московского технологического университета (МИРЭА). В церемонии приняла участие глава Минобрнауки Ольга Васильева, передает корреспондент ТАСС.

"Мы присутствуем на открытии центра, который ждали, центра, который должен стать координационный центром, методическим центром, воспитательным центром для всех спасательных студенческих отрядов нашей страны", - сказала Васильева на торжественной церемонии открытия центра.

Смотрите также
Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя

Она добавила, что 27 декабря две важных даты. "Во-первых, сегодня профессиональный праздник - День спасателя. Мы ведем отсчет этого события с 1991 года, когда было создано МЧС. Второе - 15 лет движению студентов-спасателей, это движение зародилось в 2001 году", - напомнила министр.

Глава Минобрнауки подчеркнула, что на сегодняшний день создано более 200 отрядов спасателей из числа студентов, которые несут "свою ежесекундную вахту в городах нашей страны". "Спасать нельзя в какое-то определенное время, это состояние души, сердца. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы несете осознанно высоконравственное звание человека. Нельзя делать вещи, опасные для жизни, не вкладывая в это понятие долга", - сказала Васильева, обращаясь к студентам на церемонии.

В 2001 году на базе МИРЭА был создан один из первых в России студенческий спасательный отряд, а начиная с 2013 года на его базе стал функционировать учебный полигон, оснащенный необходимыми тренажерами для практической подготовки добровольцев к действиям в ЧС, оборудованный учебными классами для проведения занятий по первой помощи и теоретических лекций по основам ведения поисково- спасательных работ.

Ежегодно на полигоне МИРЭА под руководством опытных инструкторов организуются образовательные программы для более 1500 студентов-спасателей со всей страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Якутии вахтовики на машинах "Урал" задавили медведя
2
Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель
3
Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом
4
Родители учеников московской школы добились отмены курса "Истоки"
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154
7
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравлении
Темы дня
Реклама