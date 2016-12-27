Васильева открыла первый Всероссийский центр координации спасательных студотрядов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Первый Всероссийский центр подготовки и координации студенческих спасательных отрядов открылся на базе Московского технологического университета (МИРЭА). В церемонии приняла участие глава Минобрнауки Ольга Васильева, передает корреспондент ТАСС.

"Мы присутствуем на открытии центра, который ждали, центра, который должен стать координационный центром, методическим центром, воспитательным центром для всех спасательных студенческих отрядов нашей страны", - сказала Васильева на торжественной церемонии открытия центра.

Она добавила, что 27 декабря две важных даты. "Во-первых, сегодня профессиональный праздник - День спасателя. Мы ведем отсчет этого события с 1991 года, когда было создано МЧС. Второе - 15 лет движению студентов-спасателей, это движение зародилось в 2001 году", - напомнила министр.

Глава Минобрнауки подчеркнула, что на сегодняшний день создано более 200 отрядов спасателей из числа студентов, которые несут "свою ежесекундную вахту в городах нашей страны". "Спасать нельзя в какое-то определенное время, это состояние души, сердца. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы несете осознанно высоконравственное звание человека. Нельзя делать вещи, опасные для жизни, не вкладывая в это понятие долга", - сказала Васильева, обращаясь к студентам на церемонии.

В 2001 году на базе МИРЭА был создан один из первых в России студенческий спасательный отряд, а начиная с 2013 года на его базе стал функционировать учебный полигон, оснащенный необходимыми тренажерами для практической подготовки добровольцев к действиям в ЧС, оборудованный учебными классами для проведения занятий по первой помощи и теоретических лекций по основам ведения поисково- спасательных работ.

Ежегодно на полигоне МИРЭА под руководством опытных инструкторов организуются образовательные программы для более 1500 студентов-спасателей со всей страны.