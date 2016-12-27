Васильева призвала молодежь к осторожному обращению с петардами на Новый год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала студентов придерживаться правил безопасности при использовании петард и фейерверков в новогодние праздники.

"Вы постоянно общаетесь между собой, общаетесь с детьми, с подростками, с нашими школьниками - пожалуйста, объясните им, это моя личная просьба к вам, что, конечно, здорово, когда можно зажечь всякие замечательные бенгальские огни, петарды, которые полетят высоко в воздух, но они должны зажигаться в определенных местах. Потому что у нас ежегодно в ночь с 31-го на 1 января огромное количество случаев, которые несут за собой и потери здоровья, и потерю зрения", - сказала Васильева, выступая на открытии Всероссийского центра подготовки и координации спасательных студенческих отрядов в Москве.

Она добавила, что новогодняя ночь пройдет без последствий только в том случае, если придерживаться правил безопасности. "Я призываю к тому, чтобы наше молодое поколение, любя петарды, все-таки зажигало их в определённых местах. Чтобы новогодняя ночь прошла замечательно и без всяких эксцессов", - заключила министр.