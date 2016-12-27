Васильева призвала молодежь к осторожному обращению с петардами на Новый год

В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала студентов придерживаться правил безопасности при использовании петард и фейерверков в новогодние праздники.
"Вы постоянно общаетесь между собой, общаетесь с детьми, с подростками, с нашими школьниками - пожалуйста, объясните им, это моя личная просьба к вам, что, конечно, здорово, когда можно зажечь всякие замечательные бенгальские огни, петарды, которые полетят высоко в воздух, но они должны зажигаться в определенных местах. Потому что у нас ежегодно в ночь с 31-го на 1 января огромное количество случаев, которые несут за собой и потери здоровья, и потерю зрения", - сказала Васильева, выступая на открытии Всероссийского центра подготовки и координации спасательных студенческих отрядов в Москве.
Она добавила, что новогодняя ночь пройдет без последствий только в том случае, если придерживаться правил безопасности. "Я призываю к тому, чтобы наше молодое поколение, любя петарды, все-таки зажигало их в определённых местах. Чтобы новогодняя ночь прошла замечательно и без всяких эксцессов", - заключила министр.