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В России образовался новый ВИЧ

Общество
27 декабря, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Штамм вируса занесен из Средней Азии, сообщил завлабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Опасный вирус иммунодефицита человека образовался в России из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии.

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Об этом рассказал профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов в ходе заседания президиума Российской академии наук.

"У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG... Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей", - сказал Карамов.

Для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека, отметил ученый. Он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН.

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Ранее президент РАН Владимир Фортов поручил главе Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академику Вадиму Покровскому донести предложения научного сообщества до исполнительной власти РФ для принятия соответствующих решений.

В ходе своего выступления на президиуме Покровский упомянул, что некоторые штаммы ВИЧ резистентны, то есть проявляют устойчивость к различным препаратам - до 6% от общего объема штаммов. В этой связи ученые считают перспективной внутриклеточную иммунизацию, то есть введение в клетки информации, позволяющей ингибировать опасный агент. Работы в этой области уже проводятся в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

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