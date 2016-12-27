Валокордин, йод и зеленка будут продаваться без рецепта

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ГОРКИ. 27 декабря. /ТАСС/. Правительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.
"Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", - заявил он журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка по-прежнему будут продаваться без рецепта, Хлопонин сказал: "Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают".
В пользу безрецептурной продажи указанных лекарственных препаратов Хлопонин привел еще такой аргумент: зеленка и йод зачастую "нужны здесь и сейчас". "То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка - это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме", - пояснил вице-премьер.
А так называемые "препараты двойного назначения", по его словам, будут отпускаться строго по рецептам, если они будут продаваться в аптечной сети. "А вообще из аптечной сети это должно пропасть", - добавил он.
Ранее во вторник Хлопонин заявил журналистам, что со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках, возможно, будет отпускаться по рецепту. По словам вице-премьера, в список рецептурных препаратов могут попасть йод, зеленка и другие спиртосодержащие препараты.