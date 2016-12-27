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Валокордин, йод и зеленка будут продаваться без рецепта

Общество
27 декабря, 16:31 UTC+3 ГОРКИ. 27, декабря. /ТАСС
Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что задачи усложнить доступ населению к этим препаратам не существует
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ГОРКИ. 27 декабря. /ТАСС/. Правительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам, заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин.

"Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", - заявил он журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка по-прежнему будут продаваться без рецепта, Хлопонин сказал: "Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают".

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В пользу безрецептурной продажи указанных лекарственных препаратов Хлопонин привел еще такой аргумент: зеленка и йод зачастую "нужны здесь и сейчас". "То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка - это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме", - пояснил вице-премьер.

А так называемые "препараты двойного назначения", по его словам, будут отпускаться строго по рецептам, если они будут продаваться в аптечной сети. "А вообще из аптечной сети это должно пропасть", - добавил он.

Ранее во вторник Хлопонин заявил журналистам, что со второго квартала 2017 года валокордин в аптеках, возможно, будет отпускаться по рецепту. По словам вице-премьера, в список рецептурных препаратов могут попасть йод, зеленка и другие спиртосодержащие препараты.

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Хлопонин, Александр Геннадиевич
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