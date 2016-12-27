Донской: за жестокое обращение с животными должны даваться реальные сроки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской назвал "негодяями" тех, кто жестоко расправился с медведем в Якутии, подчеркнув, что за такие преступления должны устанавливаться реальные уголовные сроки. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Конечно, бурый медведь - это не краснокнижное животное, но такая расправа - иначе не назовешь - от этого не перестает быть уголовным преступлением", - написал министр.

Глава Минприроды также подчеркнул, что во вторник министерство обратится в Генпрокуратуру по факту жестокого обращения с животным. "За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки", - отметил Донской.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой вахтовики в Якутии на двух машинах "Урал" задавили медведя. Следственный комитет начал процессуальную проверку. Следователи устанавливают личности мужчин, а также обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.