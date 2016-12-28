Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве

На Новый год москвичи смогут посмотреть салюты на 30 площадках, в том числе в 20 парках. Шоу, которое можно будет увидеть на Красной площади, планируют запускать с Москворецкой улицы в полночь. На остальных площадках салюты начнутся в час ночи 1 января.

Москвичи смогут и сами запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Для этого в столице подготовлено 112 площадок.

Памятка МЧС по использованию фейерверков Прочитайте инструкцию. Даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь особенности.

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, не менее 20 м от работающего пиротехнического изделия. Категорически запрещается: Держать работающее пиротехническое изделие в руках. Наклоняться над ним.

Производить запуск пиротехники в направлении людей, жилых домов, балконов.

Применять пиротехническое изделие в помещении.