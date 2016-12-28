Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве

Общество
28 декабря, 10:51 UTC+3
Столичные власти подготовили 30 традиционных площадок для салютов и 112 для фейерверков
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

На Новый год москвичи смогут посмотреть салюты на 30 площадках, в том числе в 20 парках. Шоу, которое можно будет увидеть на Красной площади, планируют запускать с Москворецкой улицы в полночь. На остальных площадках салюты начнутся в час ночи 1 января.

Москвичи смогут и сами запускать фейерверки в новогоднюю ночь. Для этого в столице подготовлено 112 площадок.

Памятка МЧС по использованию фейерверков
  • Прочитайте инструкцию. Даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь особенности.
  • Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
  • Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, не менее 20 м от работающего пиротехнического изделия.

Категорически запрещается:

  • Держать работающее пиротехническое изделие в руках. Наклоняться над ним.
  • Производить запуск пиротехники в направлении людей, жилых домов, балконов.
  • Применять пиротехническое изделие в помещении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Новый год и Рождество 2017
В других СМИ
Реклама
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама