Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 60% россиян заметили улучшения в сфере предоставления госуслуг

Общество
27 декабря, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
При этом опрошенные не заметили улучшений в сфере медицинских услуг
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 60% россиян, опрошенных экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ), оценили положительные изменения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна за последние четыре года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

Там пояснили, что эти данные были получены в ходе мониторинга, который провел Центр ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" в октябре и ноябре 2016 года. В рамках мониторинга опросили более 18 тыс. человек из 85 регионов России.

"Наиболее заметные изменения к лучшему за последние четыре года произошли в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна (отметили 60% опрошенных), а также в решении задачи по повышению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (37%)", - говорится в сообщении.

Около 24% опрошенных отметили, что в России за последний год стала активней выполняться программа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

В то же время респонденты не заметили особых успехов в вопросах обеспечения медицинских учреждений кадрами, улучшения качества и доступности медицинской помощи, повышения качества услуг ЖКХ, а также в решении проблем недостаточной доступности профессионального образования для инвалидов и их трудоустройства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL
3
Источник: Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч
4
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
В России образовался новый ВИЧ
6
Визовый режим между РФ и Японией упрощается с 1 января
7
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
Темы дня
Реклама