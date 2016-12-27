Около 60% россиян заметили улучшения в сфере предоставления госуслуг

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Около 60% россиян, опрошенных экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ), оценили положительные изменения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна за последние четыре года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.
Там пояснили, что эти данные были получены в ходе мониторинга, который провел Центр ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" в октябре и ноябре 2016 года. В рамках мониторинга опросили более 18 тыс. человек из 85 регионов России.
"Наиболее заметные изменения к лучшему за последние четыре года произошли в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна (отметили 60% опрошенных), а также в решении задачи по повышению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (37%)", - говорится в сообщении.
Около 24% опрошенных отметили, что в России за последний год стала активней выполняться программа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
В то же время респонденты не заметили особых успехов в вопросах обеспечения медицинских учреждений кадрами, улучшения качества и доступности медицинской помощи, повышения качества услуг ЖКХ, а также в решении проблем недостаточной доступности профессионального образования для инвалидов и их трудоустройства.