Эксперт: данных об особой опасности нового штамма ВИЧ нет

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новый штамм ВИЧ вряд ли повлияет на картину с распространением СПИДа в России. Данных о его агрессивности нет, заявил ТАСС глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактики ВИЧ-инфекции, академик Вадим Покровский.
Ранее заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН) заявил, что опасный вирус иммунодефицита человека образовался из-за смешения доминировавшего в РФ штамма и нового вируса, занесенного из Центральной Азии.
"На самом деле, никаких данных за то, что этот штамм более опасный, нет. Этот вирус просто быстро распространяется в группе потребителей инъекционных наркотиков из группы амфетаминов. Оснований для паники нет", - сказал Покровский.
Он напомнил, что все штаммы ВИЧ передаются одинаково: только при половых контактах или с кровью через шприцы и иглы. "Если пользоваться презервативами и чистыми шприцами, никакой вирус ВИЧ распространяться не будет", - подчеркнул эксперт.