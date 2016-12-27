Фонд доктора Лизы продолжит работу

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международная общественная организация "Справедливая помощь", основанная Елизаветой Глинкой, продолжит работу.
Об этом сообщается на официальном сайте фонда.
"Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать", - говорится в сообщении.
Международная общественная организация "Справедливая помощь" была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154, которое произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
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