Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд доктора Лизы продолжит работу

Общество
27 декабря, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Организация "Справедливая помощь" была создана в 2007 году
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Международная общественная организация "Справедливая помощь", основанная Елизаветой Глинкой, продолжит работу.

Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Смотрите также
"Она нас вытащила". Памяти Доктора Лизы

"Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать", - говорится в сообщении.

Международная общественная организация "Справедливая помощь" была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой, более известной как доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154, которое произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

Смотрите также

Биография Елизаветы Глинки
"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL
3
Источник: Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч
4
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
В России образовался новый ВИЧ
6
Визовый режим между РФ и Японией упрощается с 1 января
7
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
Темы дня
Реклама