Более 920 млн руб. субсидий на создание детских технопарков получат 17 регионов РФ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Субсидии в размере 925 млн рублей из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум" получат 17 регионов России в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"27 декабря в соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по конкурсному отбору объявлены субъекты РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков в размере 925 млн рублей. Победителями конкурса стали 17 регионов", - говорится в сообщении.

Так, в следующем году процесс создания технопарков "Кванториум" для детей будет запущен в Воронежской, Московской, Мурманской, Пензенской, Тамбовской, Самарской, Рязанской, Ярославской и Тюменской областях, в республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Якутия, Удмуртия, Хакасия и в Ставропольском крае.

По условиям программы, в создание новых площадок сами субъекты РФ должны вложить 30% средств, 20% будут обеспечены частными компаниями. Общая сумма вложений в создание детских технопарков в 2017 году - более 2,5 млрд рублей. При отборе регионы представили концепции технопарков "Кванториум" и профильные образовательные программы, которые будут разработаны совместно с партнерами.

"Повсеместное открытие "Кванториумов" на территории России создает систему современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков. Новые детские технопарки будут содействовать ускоренному техническому развитию ребят и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах", - цитирует пресс-служба АСИ генерального директора федерального оператора сети детских технопарков Марину Ракову.

"Кванториумы" - это технопарки для детей в возрасте от десяти до семнадцати лет. Технопарки, в которых дети обучаются бесплатно, создаются по проекту Минобрнауки РФ и Агентства стратегических инициатив. Кванториум является частью глобального проекта "Новая модель системы дополнительного образования детей в России" и ставит целью вовлечь как можно больше учащихся в инженерно- конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях. К концу 2016 года в России открыто 24 детских технопарка "Кванториум", созданных на основе государственно-частного партнерства, сетевого взаимодействия, лучших отечественных педагогических практиках, обучение в этих центрах смогут пройти 12 тысяч детей.