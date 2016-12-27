Российские эксперты прибыли в Каир для проверки столичного аэропорта

КАИР, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Российские специалисты в области безопасности прибыли во вторник в Каир для инспекции столичного аэропорта. Об этом сообщили ТАСС осведомленные источники в столице Египта.

Как ожидается, эксперты проведут проверку специального оборудования, которое было установлено в открывшемся осенью после ремонта и модернизации втором терминале. Планируется, что именно он будет обслуживать россиян после восстановления авиасообщения между двумя странами, прерванного в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа" на Синае. Помимо этого, как сообщало во вторник Министерство гражданской авиации Египта, делегация РФ проведет встречи с авиационными властями Египта. На данном этапе она ограничится исключительно инспекцией каирской воздушной гавани и не планирует выезжать в другие города - Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Как заявил ранее министр транспорта РФ Максим Соколов, в Россию специалисты вернутся в Россию 30 декабря. Он также указал, что считает январь 2017 года весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. "Январь 2017 года - это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром", - сказал он во вторник, отметив при этом, что решение по возобновлению полетов будет приниматься руководством РФ на основе заключений экспертов.

Ранее Соколов отмечал, что сроки возобновления авиасообщения с Египтом зависят от установки в египетских аэропортах биометрической системы доступа персонала. Все остальные мероприятия по усилению авиабезопасности (установка видеокамер, усиление нарядов охраны по периметру аэропортов или самих аэровокзальных комплексов, улучшение элементов контроля багажа) уже выполнены. Египетская сторона обещала завершить установку биометрической аппаратуры к концу года.