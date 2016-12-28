Дикие животные впервые прошли построенным для них в Приморье проходом за 1,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Первые дикие животные воспользовались на юге Приморья построенным специально для них на федеральные средства безопасным экологическим проходом.

Фотоловушки зафиксировали миграцию между районами национального парка "Земля леопарда" оленей, косуль и медведей, сообщает в среду пресс-служба администрации Приморского края.

"На прошлой неделе фотоловушки, установленные над тоннелем на территории нацпарка "Земля леопарда", впервые зафиксировали в нем животных - оленей, косуль и медведей", - приводит пресс-служба слова губернатора края Владимира Миклушевского.

Экологи надеются, что вскоре этим проходом воспользуются и редчайшие дальневосточные леопарды, которые смогут перемещаться по национальному парку, не выходя на оживленную автотрассу.

Проход для диких животных соединяет две части национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края. Для того, чтобы животные свободно мигрировали по охраняемой территории под путями миграции был построен тоннель для движения автотранспорта длиной 575 метров. Его строительство заняло почти шесть лет и потребовало вложений из федерального бюджета в сумме 1,8 млрд рублей. Тоннель был открыт в марте этого года, но прошло почти 9 месяцев, чтобы животные освоили новый проход.

В настоящее время в дикой природе обитает до 80 особей дальневосточного леопарда. Специально для их охраны в Приморье создан национальный парк "Земля леопарда" площадью 262 тыс. гектаров.