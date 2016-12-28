Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ вошла в число передовых стран, создающих таргетные препараты против рака

Общество
28 декабря, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, в этом году начались клинические исследования отечественного препарата, который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия вошла в число передовых стран, которые занимаются созданием таргетных, "точечных" препаратов, блокирующих развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для ее роста. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

Смотрите также
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова: выявляемость онкологии на ранней стадии увеличилась на 8%

"Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли", - сказала она.

По словам Скворцовой, в этом году начались клинические исследования - и сейчас уже идет вторая фаза - первого отечественного препарата, "который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом". "Пока он (препарат - прим. ТАСС) носит название PD-1, потом, наверное, будет какое-то торговое наименование другое", - рассказала глава Минздрава.

Ранее в июле 2016 года на первом заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Скворцова сообщила о том, что не менее 36 инновационных лекарственных препаратов будут разработаны и внедрены в 2016-2018 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
В других СМИ
Реклама
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика задержан его брат
2
СК возбудил уголовное дело после расправы над медведем в Якутии
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
5
Биография Елизаветы Глинки
6
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
7
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
Темы дня
Реклама