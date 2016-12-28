РФ вошла в число передовых стран, создающих таргетные препараты против рака

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия вошла в число передовых стран, которые занимаются созданием таргетных, "точечных" препаратов, блокирующих развитие опухоли путем вмешательства в работу конкретных молекул, необходимых для ее роста. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли", - сказала она.
По словам Скворцовой, в этом году начались клинические исследования - и сейчас уже идет вторая фаза - первого отечественного препарата, "который показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом". "Пока он (препарат - прим. ТАСС) носит название PD-1, потом, наверное, будет какое-то торговое наименование другое", - рассказала глава Минздрава.
Ранее в июле 2016 года на первом заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Скворцова сообщила о том, что не менее 36 инновационных лекарственных препаратов будут разработаны и внедрены в 2016-2018 годах.