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МВД подготовило проект закона, запрещающего задерживать пьяных более чем на 48 часов

Общество
28 декабря, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничение свободы лица в состоянии опьянения на срок более 48 часов противоречит Конституции РФ
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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. МВД РФ подготовило проект федерального закона, согласно которому запрещается задерживать лиц, находящихся в состоянии опьянения, на срок более 48 часов, а составление протокола об административном правонарушении и иные совершаемые в рамках производства действия должны быть отложены до его вытрезвления. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в законопроекте, срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется с момента вытрезвления, но не может превышать 48 часов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ограничение свободы лица в состоянии опьянения на срок более 48 часов противоречит Конституции РФ.

17 ноября текущего года Конституционный суд РФ признал несоответствующей основному закону страны норму Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая позволяет задерживать граждан в состоянии опьянения больше чем на 48 часов.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба жителя Москвы Евгения Сизикова, который был задержан в марте 2013 года в нетрезвом состоянии. Из-за оспариваемой нормы КоАП, которая предполагает отсчет административного задержания лица в алкогольном опьянении со времени его вытрезвления, срок пребывания Сизикова в отделении полиции превысил двое суток.

При этом другая норма КоАП разрешает задерживать правонарушителя, которому грозит административный арест, не более чем на 48 часов.

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