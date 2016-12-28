Сеть МФЦ в Крыму и Севастополе расширит список услуг для бизнеса и населения

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Сеть крымских и севастопольских многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планирует расширить список услуг для населения, а также для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС региональные руководители, курирующие эту сферу.

"В 2017 году список услуг, предоставляемых севастопольскими МФЦ, увеличится за счет новых видов услуг для населения, а также для малого и среднего бизнеса. Мы планируем, что к концу следующего года общее число услуг увеличится с 48 до 100", - сказал начальник Главного управления информатизации и связи Севастополя Петр Даричев.

Расширить перечень услуг для бизнеса планируется и в Крыму, где в некоторых районах они пока представлены не в полном объеме. Об этом сообщила директор ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Ольга Макарова.

Новые возможности для предпринимателей и граждан

"В 2016 году был заключен договор с Корпорацией малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), и с февраля 2017 года в севастопольских МФЦ для предпринимателей будет доступно получение информации о государственной и муниципальной недвижимости, свободной от прав третьих лиц, а также о госзакупках отдельных заказчиков и тренингах Корпорации МСП", - сообщил Даричев.

Он также напомнил, что в декабре 2016 года в Севастополе начал реализовываться проект "МФЦ для бизнеса". В городе появились три окна, где обслуживаются предприниматели, впрочем, и во всех остальных окнах они по-прежнему могут получить любые из доступных госуслуг.

Кроме того, в Севастополе активно идет работа по расширению перечня услуг, предоставляемых МФЦ. По словам Даричева, помимо услуг Корпорации МСП, для предпринимателей в Севастополе в 2017 году начнут предоставляться услуги Департамента труда и социальной защиты населения, а также Департамента имущественных земельных отношений и других органов власти. А до конца 2016 года должны быть внедрены услуги Управления ветеринарии, водоканала, Фонда соцстрахования, пенсионного фонда и госинспекции труда.

В Крыму услуги Корпорации МСП уже доступны, однако не во всех МФЦ. Как сообщила руководитель крымских МФЦ Ольга Макарова, сейчас ведутся переговоры о предоставлении этих услуг в МФЦ "второй очереди".

Сеть МФЦ будет развиваться

По словам Макаровой, в Крыму сеть МФЦ еще до конца не сформирована, однако развивается стремительными темпами. Только за последний год количество центров увеличилось в девять раз - до 18. Помимо этого, работает 192 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ. Сейчас по Крыму работает 369 окон обслуживания, охватывающих почти 63% населения.

"В 2017 году в Крыму планируются к открытию еще несколько МФЦ: в городах Керчь, Армянск, Белогорск, а также пгт. Нижнегорский, Первомайский, Раздольное, Советский, где сейчас прием заявителей осуществляют территориальные обособленные подразделения", - сказала Макарова.

В Севастополе охват населения МФЦ составляет более 90%, в городе действует девять центров на 80 окон. "На сегодняшний день в Севастополе полностью реализованы требования указа президента о том, что доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", должна составлять не менее 90%", - сказал Даричев. Тем не менее, в следующем году в городе будет открыто еще два центра.

В декабре 2016 года в Севастополе появился первый мобильный МФЦ, который уже начал предоставление госуслуг для людей, проживающих в сельской местности. Как сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, правительство города готово в следующем году закупить еще один автомобиль для создания второго мобильного МФЦ для оказания госуслуг жителям отдаленных территорий, если опыт первого окажется положительным.

Важно не только количество, но и качество

По словам руководителя крымского МФЦ, работа по развитию центров осуществляется также и в направлении повышения качества услуг. "Наша задача на данном этапе усовершенствовать механизмы предоставления услуг заявителям, оптимизировать время предоставления услуг и постоянно повышать уровень профессионализма наших сотрудников. Мы постоянно проводим анализ востребованности тех или иных услуг и реальную потребность в них заявителей", - сказала Макарова.

Она отметила, что существует проблема очередей, и решить ее можно путем открытия новых окон и центров. По словам Макаровой, более 60% обращений в МФЦ связаны с предоставлением услуг в сфере оформления прав на недвижимость. Поэтому было принято решение о том, что с октября 2016 года граждане по этим вопросам принимаются в МФЦ без выходных.

В Севастополе для решения проблемы очередей введена предварительная запись, записаться на прием можно за 60 дней. По словам Даричева, реализованы и другие опции, облегчающие гражданам получение услуг, например, возможность самостоятельного получения госуслуг в электронном виде. Кроме того, модернизирован call-центр, здесь появилось голосовое меню с информацией о возможности получить услуги в электронном виде. "А 12 декабря этого года работает дополнительная функция - автообзвон заявителей о статусе дела", - добавил Даричев.

В обоих регионах для получения обратной связи применяется анкетирование посетителей. В III квартале 2016 года порядка 95% опрошенных положительно отозвались о работе крымских МФЦ, в Севастополе этот показатель равен 98%.

В целом, крымские и севастопольские власти положительно оценивают динамику развития МФЦ в своих регионах, о чем свидетельствует, в частности, увеличение объема предоставленных услуг. Так, в Республике Крым по состоянию на начало декабря было оказано почти в пять раз больше услуг, нежели за весь предыдущий год, или 90,4 тыс. услуг в 2015 году и 431,5 тыс. в 2016 году. В Севастополе рост оказанных услуг зафиксирован на уровне 39%: 180 тыс. в 2015 году и 250 тыс. в 2016 году.