Сеть МФЦ в Крыму и Севастополе расширит список услуг для бизнеса и населения

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Сеть крымских и севастопольских многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) планирует расширить список услуг для населения, а также для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС региональные руководители, курирующие эту сферу.
"В 2017 году список услуг, предоставляемых севастопольскими МФЦ, увеличится за счет новых видов услуг для населения, а также для малого и среднего бизнеса. Мы планируем, что к концу следующего года общее число услуг увеличится с 48 до 100", - сказал начальник Главного управления информатизации и связи Севастополя Петр Даричев.
Расширить перечень услуг для бизнеса планируется и в Крыму, где в некоторых районах они пока представлены не в полном объеме. Об этом сообщила директор ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Ольга Макарова.
"В 2016 году был заключен договор с Корпорацией малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), и с февраля 2017 года в севастопольских МФЦ для предпринимателей будет доступно получение информации о государственной и муниципальной недвижимости, свободной от прав третьих лиц, а также о госзакупках отдельных заказчиков и тренингах Корпорации МСП", - сообщил Даричев.
Он также напомнил, что в декабре 2016 года в Севастополе начал реализовываться проект "МФЦ для бизнеса". В городе появились три окна, где обслуживаются предприниматели, впрочем, и во всех остальных окнах они по-прежнему могут получить любые из доступных госуслуг.
Кроме того, в Севастополе активно идет работа по расширению перечня услуг, предоставляемых МФЦ. По словам Даричева, помимо услуг Корпорации МСП, для предпринимателей в Севастополе в 2017 году начнут предоставляться услуги Департамента труда и социальной защиты населения, а также Департамента имущественных земельных отношений и других органов власти. А до конца 2016 года должны быть внедрены услуги Управления ветеринарии, водоканала, Фонда соцстрахования, пенсионного фонда и госинспекции труда.
В Крыму услуги Корпорации МСП уже доступны, однако не во всех МФЦ. Как сообщила руководитель крымских МФЦ Ольга Макарова, сейчас ведутся переговоры о предоставлении этих услуг в МФЦ "второй очереди".
По словам Макаровой, в Крыму сеть МФЦ еще до конца не сформирована, однако развивается стремительными темпами. Только за последний год количество центров увеличилось в девять раз - до 18. Помимо этого, работает 192 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ. Сейчас по Крыму работает 369 окон обслуживания, охватывающих почти 63% населения.
"В 2017 году в Крыму планируются к открытию еще несколько МФЦ: в городах Керчь, Армянск, Белогорск, а также пгт. Нижнегорский, Первомайский, Раздольное, Советский, где сейчас прием заявителей осуществляют территориальные обособленные подразделения", - сказала Макарова.
В Севастополе охват населения МФЦ составляет более 90%, в городе действует девять центров на 80 окон. "На сегодняшний день в Севастополе полностью реализованы требования указа президента о том, что доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", должна составлять не менее 90%", - сказал Даричев. Тем не менее, в следующем году в городе будет открыто еще два центра.
В декабре 2016 года в Севастополе появился первый мобильный МФЦ, который уже начал предоставление госуслуг для людей, проживающих в сельской местности. Как сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, правительство города готово в следующем году закупить еще один автомобиль для создания второго мобильного МФЦ для оказания госуслуг жителям отдаленных территорий, если опыт первого окажется положительным.
По словам руководителя крымского МФЦ, работа по развитию центров осуществляется также и в направлении повышения качества услуг. "Наша задача на данном этапе усовершенствовать механизмы предоставления услуг заявителям, оптимизировать время предоставления услуг и постоянно повышать уровень профессионализма наших сотрудников. Мы постоянно проводим анализ востребованности тех или иных услуг и реальную потребность в них заявителей", - сказала Макарова.
Она отметила, что существует проблема очередей, и решить ее можно путем открытия новых окон и центров. По словам Макаровой, более 60% обращений в МФЦ связаны с предоставлением услуг в сфере оформления прав на недвижимость. Поэтому было принято решение о том, что с октября 2016 года граждане по этим вопросам принимаются в МФЦ без выходных.
В Севастополе для решения проблемы очередей введена предварительная запись, записаться на прием можно за 60 дней. По словам Даричева, реализованы и другие опции, облегчающие гражданам получение услуг, например, возможность самостоятельного получения госуслуг в электронном виде. Кроме того, модернизирован call-центр, здесь появилось голосовое меню с информацией о возможности получить услуги в электронном виде. "А 12 декабря этого года работает дополнительная функция - автообзвон заявителей о статусе дела", - добавил Даричев.
В обоих регионах для получения обратной связи применяется анкетирование посетителей. В III квартале 2016 года порядка 95% опрошенных положительно отозвались о работе крымских МФЦ, в Севастополе этот показатель равен 98%.
В целом, крымские и севастопольские власти положительно оценивают динамику развития МФЦ в своих регионах, о чем свидетельствует, в частности, увеличение объема предоставленных услуг. Так, в Республике Крым по состоянию на начало декабря было оказано почти в пять раз больше услуг, нежели за весь предыдущий год, или 90,4 тыс. услуг в 2015 году и 431,5 тыс. в 2016 году. В Севастополе рост оказанных услуг зафиксирован на уровне 39%: 180 тыс. в 2015 году и 250 тыс. в 2016 году.