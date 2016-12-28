Япония намерена бороться с пробками и строить "умные" дома во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Проект улучшения городской среды во Владивостоке с участием японских инвестиций может распространиться на Шкотовский и Надеждинский районы и город Артем и подразумевает строительство "умных" домов, борьбу с дорожными пробками и современный подход к переработке и утилизации отходов. Об этом ТАСС рассказал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Сегодня японская сторона уже выступила с предложением реализовать проект улучшения городской среды во Владивостоке, еще один планируется воплотить в Воронеже. Я бы сказал, что мы готовы рассматривать даже не просто Владивосток, а Владивостокскую агломерацию, в которую входят также Шкотовский и Надеждинский районы и Артем", - сказал Миклушевский.

"Речь идет о строительстве умных домов Smart Wellness, об организации мест отдыха, борьбе с пробками на дорогах, современных подходах к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании. На данный момент рабочая группа только начинает реализовывать проект, поэтому забегать вперед пока не стоит", - добавил губернатор.

На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину вместе сделать Владивосток еще более комфортным городом, "воротами, соединяющими Евразию и Тихий океан".

Сотрудничество в машиностроении и лесопереработке

Миклушевский отметил, что сейчас в Приморском крае работают 30 предприятий с японскими инвестициями. "Больше всего японских инвестиций работают в сфере лесопереработки и машиностроения, яркий пример - приморская компания "Тернейлес", партнером которой является Sumitomo Corporation. За последние годы она построила уже четыре современных завода по переработке древесины, продукция экспортируется в Японию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Объемы такие: только в прошлом году в Японию было отправлено лесоматериалов на сумму $50 млн, а в первом полугодии этого года - уже почти на $35 млн", - уточнил глава региона.

В Приморье также работает крупное российско-японское предприятие в области машиностроения Mazda Sollers Manufacturing Rus, которое производит автомобили MazdaCX-5 и Mazda 6. К сентябрю текущего года количество выпущенных автомобилей достигло 100 тыс. Компания планирует наращивать объемы производства, на площадке второго Восточного экономического форума она подписала контракт на создание новых мощностей по производству 50 тыс. двигателей в год, объем инвестиций составляет 2 млрд рублей, сообщил губернатор.

"Кроме того, именно у нас в регионе будет реализован уникальный для России проект - производство электрокаров на основе японских малолитражек. Это будет действительно экономичный автомобиль, он не требует каких-то больших затрат - технология обкатана. Соглашение на производство уже подписано с технохолдингом "Сумотори" и корпорацией Arai Shoji Co. Ltd. На первом этапе планируется производить до 5 тыс. автомобилей в год, часть из них пойдет на экспорт - в Индию и Таиланд", - рассказал Миклушевский.

В начале декабря Владимир Миклушевский в составе делегации президента РФ Владимира Путина посетил Японию, было подписано шесть инвестиционных соглашений, которые будут реализованы на территории Приморья. Среди них строительство деревообрабатывающего завода, амбулаторного реабилитационно-восстановительного центра, проект по улучшению городской среды во Владивостоке.