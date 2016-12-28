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Ролик проекта "Жить" в Новый год призывает россиян смотреть друг на друга, а не в телефоны

Общество
28 декабря, 12:08 UTC+3
По словам автора проекта Игоря Матвиенко, этот новогодний ролик - история о том, что главное счастье находится рядом
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# Жить

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Известный продюсер и композитор Игорь Матвиенко выпустил новогодний ролик, призванный напомнить о том, как важно отложить все свои гаджеты в сторону и подарить внимание, любовь и заботу близким. Запуск видео состоялся в среду рамках всероссийского проекта "Жить".

История рассказывает о девочке, чья главная новогодняя мечта - проводить больше времени со своей мамой, настоящего и живого общения с которой так не хватает. По сюжету ролика мама постоянно находится рядом, но все время в телефоне. Даже на детском утреннике родители "слушают" стишок ребенка через объектив камеры смартфона.

По словам создателей ролика, современные технологии легко могут подменить живое общение, занять все свободное время, и от этого страдают близкие. Авторы видео призывают хотя бы под Новый год отложить все свои гаджеты в сторону и подарить внимание, любовь и заботу тем, кто по-настоящему дорог.

"Современные технологии меняют формат общения между людьми. Мы становимся чуть ближе друг к другу, но одновременно отдаляемся, даже если находимся в одной комнате. Наш новогодний ролик - это история о диалоге, об общении, о любви, о том, что главное счастье находится рядом и что именно для него стоит жить", - говорит автор проекта "Жить" Игорь Матвиенко. Именно наши родные и близкие меняют нас, а мы меняем их, делая друг друга счастливее, уверен продюсер.

О проекте "Жить"

"Жить" - общероссийский социальный проект, призванный поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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"Жить" © Продюсерский центр Игоря Матвиенко

На сайте Жить.РФ любой человек может поделиться своим опытом преодоления трудностей и тем, что для него значит жить. Музыкальной основой проекта стала песня Игоря Матвиенко, в записи которой приняли участие популярные российские исполнители: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати, Хибла Герзмава, Владимир Кристовский, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Гарик Сукачев и другие. Премьера клипа на песню "Жить" состоялась 28 октября в эфире шоу "Голос" на Первом канале.

Как сообщили организаторы проекта, видеоклип на песню "Жить" стал самым популярным роликом уходящего года по количеству просмотров в социальной сети "ВКонтакте". Видео собрало 25 млн 700 тыс. просмотров и 1 млн 16 тыс. лайков.

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