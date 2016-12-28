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В Китае скончался старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань

Общество
28 декабря, 13:22 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
Паньпаню в 2016 году исполнился 31 год, что эквивалентно 101 году человеческой жизни
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© Jeff J Mitchell/Getty Images, архив

ШАНХАЙ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань скончался в среду в заповеднике Дуцзянянь (юго-западная провинция Сычуань).

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Как сообщает газета "Хуасиду шибао", животному в этом году исполнился 31 год, что эквивалентно 101 году человеческой жизни.

По сообщению издания, за последние несколько дней состояние панды, страдавшей опухолью, сильно ухудшилось. Спасти животное не удалось.

У панды Паньпань осталось множество потомков - около 130 особей, на долю которых приходится практически четверть общей популяции обитающих по всему миру в питомниках больших панд.

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