В Китае скончался старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань

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ШАНХАЙ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань скончался в среду в заповеднике Дуцзянянь (юго-западная провинция Сычуань).
Как сообщает газета "Хуасиду шибао", животному в этом году исполнился 31 год, что эквивалентно 101 году человеческой жизни.
По сообщению издания, за последние несколько дней состояние панды, страдавшей опухолью, сильно ухудшилось. Спасти животное не удалось.
У панды Паньпань осталось множество потомков - около 130 особей, на долю которых приходится практически четверть общей популяции обитающих по всему миру в питомниках больших панд.