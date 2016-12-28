В Китае скончался старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань

ШАНХАЙ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань скончался в среду в заповеднике Дуцзянянь (юго-западная провинция Сычуань).

Как сообщает газета "Хуасиду шибао", животному в этом году исполнился 31 год, что эквивалентно 101 году человеческой жизни.

По сообщению издания, за последние несколько дней состояние панды, страдавшей опухолью, сильно ухудшилось. Спасти животное не удалось.

У панды Паньпань осталось множество потомков - около 130 особей, на долю которых приходится практически четверть общей популяции обитающих по всему миру в питомниках больших панд.