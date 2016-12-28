Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин часть новогодних каникул посвятит занятиям любимыми видами спорта, в том числе плаванию и хоккею. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что у главы государства практически не бывает полноценных выходных. "Так или иначе идут телефонные звонки, так или иначе по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается с членами кабинета (министров), он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии силовых служб. Это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы", - уточнил он.

Что касается президентского меню на новогоднюю ночь, Песков затруднился с ответом.

"Я не знаю, что будет у президента на новогоднем столе в новогоднюю ночь, - сказал пресс-секретарь российского лидера. - Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен". По словам Пескова, Путин предпочитает скромную здоровую еду. "Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", - заключил представитель Кремля.