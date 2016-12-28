Путин отметил вклад еврейской общины в развитие межконфессионального диалога в РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад еврейской общины в развитие межконфессионального диалога. На встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой глава государства поблагодарил их за эту работу, а также поздравил с Ханукой.

"Знаю, что вы очень многое делаете для развития отношений с другими конфессиями, вы постоянно в контакте по этим вопросам, большую работу проводите внутри конфессии", - обратился Путин к Лазару и Бороде. "И, надо сказать, развитие идет очень хорошее, вводятся новые синагоги, новые религиозно-культурные центры, за что я вам очень благодарен", - отметил он. "Надеюсь, эту нашу совместную работу мы будем продолжать и дальше", - добавил президент.

Лазар поблагодарил Путина за высокую оценку. "Наша община старается сделать то, что мы можем", - сказал он. "Хотел бы с вами обсудить, насколько мы можем быть полезными здесь, внутри России еще больше, может быть, (стоит открывать) дополнительные центры толерантности в других городах", - предложил он.

Главный раввин России напомнил, что в Москве был открыт Еврейский музей и Центр толерантности. "Может быть, вы слышали, музей получил недавно премию ЮНЕСКО, была оценена работа, которую, слава Богу, мы смогли сделать в последние годы", - сказал Лазар. "Самое главное, они видят в нас инструмент для того, чтобы правильно обучать в Европе и во всем мире толерантному отношению и взаимоотношениям между религиозными конфессиями, национальными общинами", - считает он.

Лазар также поддержал идею созыва международного межрелигиозного форума, "потому что опыт России во взаимоотношениях между религиями уникален". "Недавно в Москве проводился съезд раввинов Европы, и раввины увидели то, что здесь происходит: какие отношения, какая атмосфера, как уверенно, комфортно евреи чувствуют себя. Они говорили: "У нас, в Европе, к сожалению такого давно уже нет, и не знаем даже, что будет завтра", - рассказал главный раввин России. "Нужно показать им наш опыт, я думаю, в том числе то, что мы реально живем в мире, дружбе, во взаимопонимании; очень важно, чтобы весь мир это видел, и, может быть, мы можем показать, как нужно дальше развиваться", - считает он.

Путин также поздравил всех евреев России с Ханукой. "Хочу пожелать всего самого доброго вам, вашим семьям, всей конфессии, всем иудеям страны, всего самого доброго в Новом году", - сказал он. "Уверен, и мы все надеемся, что он будет счастливым, благополучным", - добавил президент.