Прямую аудиотрансляцию новогоднего поздравления президента организуют в метро Москвы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прямая аудиотрансляция новогоднего поздравления президента России Владимира Путина будет организована в московском метро. Об этом сообщил в среду на заседании городского правительства заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - сказал Ликсутов.

Впервые московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.