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Прямую аудиотрансляцию новогоднего поздравления президента организуют в метро Москвы

Общество
28 декабря, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Услышать обращение Владимира Путина можно будет как в вестибюлях станций, так и в вагонах поездов
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Прямая аудиотрансляция новогоднего поздравления президента России Владимира Путина будет организована в московском метро. Об этом сообщил в среду на заседании городского правительства заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - сказал Ликсутов.

Впервые московское метро в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

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