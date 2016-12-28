Глава японской Dentsu подал в отставку из-за гибели сотрудницы от переработок

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ТОКИО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Президент японской рекламной компании Dentsu Тадаси Исии объявил об уходе в отставку после гибели одной из сотрудниц в результате постоянных переработок.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.
"Я беру на себя всю ответственность за этот случай. В связи с этим я подаю в отставку со своего поста", - сказал он. Как ожидается, это решение будет официально утверждено на заседании руководства корпорации в январе следующего года.
Внимание к условиям работы в компании привлекла гибель 24-летней сотрудницы Мацури Такахаси, которая не выдержала постоянного напряжения от переработок и покончила с собой в декабре прошлого года. Как выяснилось позднее, она брала по 105 часов сверхурочной работы в месяц, что больше установленного законом максимума в 70 часов. В самые напряженные моменты она спала по два часа в сутки, а иногда и не более 10 часов в неделю.
Ранее в среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии передало в прокуратуру документы в отношении руководства Dentsu, которое подозревается в систематических нарушениях трудового законодательства и принуждении своих сотрудников к переработкам.