Более 20 тыс. бойцов Росгвардии обеспечат порядок в новогодние праздники

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 20 тысяч бойцов Росгвардии обеспечат общественный порядок в период новогодних праздников в России. Об этом ТАСС сообщили во временном информационном центре ведомства.
"На службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности планируется задействовать совместно с МВД России более 23 тыс. военнослужащих и сотрудников войск, а также более 15 тыс. работников частных охранных организаций, членов добровольных народных дружин и представителей казачества. До 9 января 2017 года в субъектах Российской Федерации, по предварительным оценкам, будут проведены более 81 тыс. массовых мероприятий, главные из которых, конечно, Новый год и Рождество", - сказали в информцентре.
По данным ведомства, будут приняты дополнительные меры по обеспечению правопорядка на объектах транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территориям, обеспечению контроля за прибытием и отправлением организованных групп детей на новогодние представления, их сопровождения в пути следования. Особое внимание будет уделено защищенности охраняемых войсками объектов, расположенных в непосредственной близости к местам проведения массовых мероприятий.
"В период проведения новогодних праздничных мероприятий территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии примут участие во взаимодействии с МЧС России в проверках мест торговли и использования пиротехнических изделий. Одновременно территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии будут осуществлять координацию работы частных охранных организаций, обеспечивающих общественный порядок в местах празднования Нового года и Рождества", - отметили в пресс-службе.