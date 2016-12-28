Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России в новом году может появиться первое общественное "Эко-ТВ"

Общество
28 декабря, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Финансирование телеканала планируется осуществлять из внебюджетных источников
Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первое общественное экологическое телевидение может начать регулярную трансляцию своих программ в Год экологии. Об этом заявил председатель международного экологического движения Terra Viva, председатель медийного совета Skyleaf Eco Tv и известный телеведущий Николай Дроздов.

"Международные экологи предлагают в 2017 году начать трансляцию программ первого общественного экологического телевидения. Мы уверены, что в Год экологии должен появиться специализированный канал, и экология станет полноценным хозяином", - сказал Дроздов.

По его словам, финансирование планируется получать из внебюджетных источников.

Смотрите также
Путин назвал Россию экологическим донором мира

"В рамках подготовки к Году экологии 29 ноября наше предложение о создании "Эко-ТВ" было поддержано на втором заседании оргкомитета Года экологии в Кремле. Участники совещания позитивно отнеслись к идее использования "Эко-ТВ" как нового социального инструмента государственной экологической политики для информационного сопровождения многих проводимых мероприятий", - добавил Дроздов. Накануне на заседании Госсовета в Кремле был дан старт Году экологии в России.

Он напомнил, что студия телеканала была открыта в июне 2013 года в рамках празднования Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды. Первое в России общественное экологическое телевидение Skyleaf Eco Tv было создано по инициативе международных экологов.

Дроздов отметил, что за 2016 год были проведены 17 экологических марафонов в разных регионах России, а также более 50 мероприятий, которые транслировал эко-канал. Это, по словам Дроздова, вызвало широкий общественный резонанс и "позволило повысить внимание федеральных и региональных органов власти к проблемам экологического развития страны".

Руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов РФ Николай Гудков сообщил, что министерство предоставит документальные тематические фильмы для телеканала. По словам Дроздова, представители "Эко-ТВ" будут рады контенту с других телеканалов.

Свидетельство о регистрации Skyleaf Eco Tv было выдано Роскомнадзором 30 декабря 2014 года, сообщается на официальном сайте ТВ, а лицензия на осуществление телевещания - 12 августа 2015 года.

Смотрите также

Путин потребовал от чиновников "не прятаться в кабинетах" от экологических инициатив
В МГУ откроется "экологический университет"
Инициативу проведения студентами занятий по экологии в школах поддержали в Мосгордуме

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
5
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
6
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
7
Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России
Темы дня
Реклама