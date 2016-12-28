В России в новом году может появиться первое общественное "Эко-ТВ"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первое общественное экологическое телевидение может начать регулярную трансляцию своих программ в Год экологии. Об этом заявил председатель международного экологического движения Terra Viva, председатель медийного совета Skyleaf Eco Tv и известный телеведущий Николай Дроздов.

"Международные экологи предлагают в 2017 году начать трансляцию программ первого общественного экологического телевидения. Мы уверены, что в Год экологии должен появиться специализированный канал, и экология станет полноценным хозяином", - сказал Дроздов.

По его словам, финансирование планируется получать из внебюджетных источников.

"В рамках подготовки к Году экологии 29 ноября наше предложение о создании "Эко-ТВ" было поддержано на втором заседании оргкомитета Года экологии в Кремле. Участники совещания позитивно отнеслись к идее использования "Эко-ТВ" как нового социального инструмента государственной экологической политики для информационного сопровождения многих проводимых мероприятий", - добавил Дроздов. Накануне на заседании Госсовета в Кремле был дан старт Году экологии в России.

Он напомнил, что студия телеканала была открыта в июне 2013 года в рамках празднования Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды. Первое в России общественное экологическое телевидение Skyleaf Eco Tv было создано по инициативе международных экологов.

Дроздов отметил, что за 2016 год были проведены 17 экологических марафонов в разных регионах России, а также более 50 мероприятий, которые транслировал эко-канал. Это, по словам Дроздова, вызвало широкий общественный резонанс и "позволило повысить внимание федеральных и региональных органов власти к проблемам экологического развития страны".

Руководитель пресс-службы Министерства природных ресурсов РФ Николай Гудков сообщил, что министерство предоставит документальные тематические фильмы для телеканала. По словам Дроздова, представители "Эко-ТВ" будут рады контенту с других телеканалов.

Свидетельство о регистрации Skyleaf Eco Tv было выдано Роскомнадзором 30 декабря 2014 года, сообщается на официальном сайте ТВ, а лицензия на осуществление телевещания - 12 августа 2015 года.