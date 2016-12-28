АСИ увеличит сеть общественных представителей и изменит работу с регионами в 2017 году

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) увеличит сеть общественных представителей и выведет работу с регионами на новый уровень в 2017 году. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора АСИ Марика Коротаева.
В декабре на заседании наблюдательного совета АСИ Владимир Путин заявил о принципиальной важности достижения в 2017 году конкретных и ощутимых результатов в развитии профобразования, улучшении делового климата в регионах и поддержке инициатив в социальной сфере.
Также он поддержал инициативу формирования кадрового потенциала регионов.
"На сегодняшний день у нас в 55 регионах 71 общественник: 44 из них - это общественники, которые с нами практически с самого начала, 14 специализируются по направлению "Молодые профессионалы". 19 декабря были назначены еще 13 представителей, которые будут заниматься улучшением инвестиционного климата. К концу 2017 года по заявкам регионов и в соответствии с задачами направлений агентства мы планируем увеличить количество представителей до 140. Для регионов общественник - это точка входа в АСИ для его проектов и идей, реальные помощники в решении федеральных задач", - рассказала Коротаева.
Как пояснила Коротаева, связующим звеном агентства с субъектами является региональная сеть: представительства, работающие на постоянной основе в восьми федеральных округах, а также в Крыму и Татарстане, и региональные общественные представители АСИ. Как правило, представительства находятся в столицах округов.
Она также уточнила, что общественные представители не являются сотрудниками агентства. По соглашению они сотрудничают с АСИ на добровольной и безвозмездной основе. Обычно это уже состоявшиеся предприниматели, лидеры образовательных, социальных, инновационных проектов. Теперь вместо одного в каждом регионе могут начать работу до трех общественных представителей.
Каждый из них будет вести одно из направлений АСИ: "Социальные проекты", "Новый бизнес" и "Молодые профессионалы".
"Наши люди имеют квалификации, которые востребованы региональными органами власти и институтами развития. АСИ - это своего рода "кузница кадров" для регионов. Из этого проистекает еще одна цель, которую агентство поставило перед собой - формирование кадрового потенциала регионов", - пояснила Коротаева.
Замгендиректора АСИ отметила, что среди первоочередных задач, которые предстоит решать общественникам нового формата, налаживание более тесного взаимодействия экспертных групп, общественных объединений, волонтерских движений с муниципальными и региональными органами исполнительной власти.
"Общественный представитель, реализуя проекты АСИ в регионе, будет аккумулировать вокруг себя профессиональное сообщество по своему направлению. Он должен болеть за свое дело и знать на 20% больше, чем все остальные", - считает Коротаева.
АСИ, по ее словам, разработало для общественников образовательную программу, которая предусматривает как очное, так и непрерывное дистанционное обучение посредством интернет-платформы Region-ID, которая была создана специально для эффективного взаимодействия с регионами.
"В программу будут включены базовый курс о том, что готово дать АСИ регионам, и так называемые "софт-скиллс": управление проектами, антикризисное управление, работа со СМИ и в соцсетях", - пояснила собеседница агентства.
Коротаева рассказала, что одна из задач 2017 года - достроить эффективную систему коммуникаций с субъектами. "Мы должны знать портрет каждого региона: со списком наших проектов, которые там внедряются, общественными представителями, с информацией об экспертных группах, сообществах, проблемных точках и т.д. По сути, это инвентаризация работы с регионами", - отметила она.
По ее словам, такая работа уже идет. "И первые ее результаты показали неоднородность регионов. Например, в Татарстане внедрено максимум проектов агентства, а в Севастополе или Чукотке - провал. На такие результаты, в том числе, влияют специфика самих регионов и недостатки коммуникации", - уточнила Коротаева.
Она добавила, что система работы с регионами будет построена на основании нескольких схем. "Сверху вниз, когда необходимо внедрить новые проекты или стандарты. По горизонтали - для передачи лучших практик между регионами.
И снизу вверх, когда мы находим интересные проекты, а также лучшие региональные практики и масштабируем на федеральный уровень", - сказала она.