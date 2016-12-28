Проверки на крымско-татарском телеканале "Миллет" касались закупок оборудования

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Проверки на крымско-татарском телеканале "Миллет" в Симферополе были связаны с обоснованием произведенных закупок, в том числе и приобретенного телевизионного оборудования. Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

"Это была проверка, проверяли, как осуществлялись закупки оборудования для телеканала. Причин для опасений нет, все нормально. Телеканал, как и любая другая структура, подвергается проверкам", - сказал Смирнов.

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В среду глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Комсомольская правда - Крым" сообщил, что правоохранители провели выемку документов на крымско-татарском телеканале "Миллет" "в связи с подозрением в хищениях бюджетных средств".

Правоохранительные органы Крыма пока не комментируют ситуацию.

22 апреля 2015 года указом главы Крыма была создана Автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания", получившая название "Миллет" ("Народ"), которая находится в ведении Госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.

Канал начал тестовое вещание в сентябре 2015 года. Его концепция предполагает развитие культуры и языка крымских татар, а также развитие межнациональных отношений. Вещание - 24 часа в сутки, язык - крымско-татарский - 70%, русский - 30%. На сегодня, в аналоговом формате "Миллет" охватывает 50% территории Крыма, в цифровом - 90%.