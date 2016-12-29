Еловый баттл: составьте свой рейтинг самых красивых новогодних елок России

Подозреваемая по делу об отравлениях в Иркутске замминистра Нефедова госпитализированаПроисшествия 29 декабря, 11:22
Еловый баттл: составьте свой рейтинг самых красивых новогодних елок РоссииОбщество 29 декабря, 11:15
Свердловский облсуд отменил домашний арест барда Александра НовиковаПроисшествия 29 декабря, 11:13
Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с АзербайджаномМеждународная панорама 29 декабря, 11:11
Такая работа: истории людей, встречающих Новый год на службеОбщество 29 декабря, 11:06
Женщина и ее маленький сын убиты в подмосковном КоролевеПроисшествия 29 декабря, 11:04
Переговоры о переходе футболиста "Спартака" Попова в "Трабзонспор" зашли в тупикСпорт 29 декабря, 10:47
Доля россиян, положительно оценивающих пресс-конференцию Путина, достигла максимумаОбщество 29 декабря, 10:40
Fesco: держатели облигаций БО-1 согласились на предложение о новации долгаТранспорт 29 декабря, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Нарядная елка — один из главных атрибутов Нового года. В каждом городе России есть своя главная елка. Обычно ее устанавливают на центральной площади. В Москве главная новогодняя елка стоит на Соборной площади в Кремле. К выбору дерева относятся очень серьезно. Чтобы попасть в Кремль, ель должна обладать определенными характеристиками: возраст — не менее 100 лет, высота — не менее 30 м. Подробнее о том, какое дерево выбрали в этом году, можно узнать в нашем материале о главной ели страны.
Мы предлагаем вам проголосовать за самую красивую, на ваш взгляд, елку России.