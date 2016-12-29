Еловый баттл: составьте свой рейтинг самых красивых новогодних елок России

Нарядная елка — один из главных атрибутов Нового года. В каждом городе России есть своя главная елка. Обычно ее устанавливают на центральной площади. В Москве главная новогодняя елка стоит на Соборной площади в Кремле. К выбору дерева относятся очень серьезно. Чтобы попасть в Кремль, ель должна обладать определенными характеристиками: возраст — не менее 100 лет, высота — не менее 30 м. Подробнее о том, какое дерево выбрали в этом году, можно узнать в нашем материале о главной ели страны.

Мы предлагаем вам проголосовать за самую красивую, на ваш взгляд, елку России.