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Морозы до минус 20 градусов вернутся в Москву в новогодние каникулы

Общество
28 декабря, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Ночью 3 января в московский регион придет арктический воздух, температура понизится до минус 5 - минус 10 градусов
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. После теплой новогодней ночи в Москву вернутся морозы. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, похолодание ожидается с 3 января.

"В последние дни уходящего года ожидается слабый мороз, а новогоднюю ночь Москва встретит с атлантическим циклоном, затем в регион начнет поступать арктический воздух", - отметил представитель метеослужбы.

В последние рабочие дни уходящего года в Московском регионе погоду будет определять гребень антициклона, температура воздуха в ночные часы понизится до минус 10 градусов, а днем будет находиться в пределах минус 5 градусов - ноля градусов.

Новогодняя ночь и первые дни нового 2017 года пройдут под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололедные явления, на дорогах гололедица. Температура повысится до отметки плюс 2 градуса.

Ночью 3 января с севера начнет проникать холодный арктический воздух, температура понизится до минус 5 - минус 10 градусов, днем будет от 3 до 8 градусов мороза. В последующие дни установится морозная погода, приток холода продолжится и столбик термометра 4 января опустится ночью до 12-17 градусов ниже ноля, днем будет минус 8 - минус 13 градусов, 5 января похолодает ночью до минус 15 - минус 20 градусов, днем будет 12-17 градусов.

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