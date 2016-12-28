Морозы до минус 20 градусов вернутся в Москву в новогодние каникулы

Shell выплатит городу Клавис $22 млн за загрязнение водыСоциальная ответственность 28 декабря, 17:20
Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к американцу УайлдеруСпорт 28 декабря, 17:18
Источник: тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения Ту-154Происшествия 28 декабря, 17:09
Основные строительные работы на новом терминале в аэропорту Анапы завершеныТранспорт 28 декабря, 16:54
РФС продлил контракт с тренером сборной России по мини-футболу СкоровичемСпорт 28 декабря, 16:46
СМИ: футболист "Краснодара" Енджейчик перейдет в "Легию" за €1 млнСпорт 28 декабря, 16:39
Мраморная лестница Гатчинского дворца открывается после реставрацииНовости партнеров 28 декабря, 16:36
Свердловское ипотечное агентство выдало в 2016 г. на 30% больше кредитовНовости Урала 28 декабря, 16:33
В Кузбассе из-за погоды возникли трудности со сбором писемСибирь 28 декабря, 16:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. После теплой новогодней ночи в Москву вернутся морозы. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, похолодание ожидается с 3 января.
"В последние дни уходящего года ожидается слабый мороз, а новогоднюю ночь Москва встретит с атлантическим циклоном, затем в регион начнет поступать арктический воздух", - отметил представитель метеослужбы.
В последние рабочие дни уходящего года в Московском регионе погоду будет определять гребень антициклона, температура воздуха в ночные часы понизится до минус 10 градусов, а днем будет находиться в пределах минус 5 градусов - ноля градусов.
Новогодняя ночь и первые дни нового 2017 года пройдут под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололедные явления, на дорогах гололедица. Температура повысится до отметки плюс 2 градуса.
Ночью 3 января с севера начнет проникать холодный арктический воздух, температура понизится до минус 5 - минус 10 градусов, днем будет от 3 до 8 градусов мороза. В последующие дни установится морозная погода, приток холода продолжится и столбик термометра 4 января опустится ночью до 12-17 градусов ниже ноля, днем будет минус 8 - минус 13 градусов, 5 января похолодает ночью до минус 15 - минус 20 градусов, днем будет 12-17 градусов.