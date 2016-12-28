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Родственники Валерия Халилова намерены похоронить его во Владимирской области

Общество
28 декабря, 16:31 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Худрук ансамбля им. Александрова завещал похоронить его рядом с деревней Новинки, где на его средства была построена часовня
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ВЛАДИМИР, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Похороны художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, в случае обнаружения его останков, пройдут в Киржачском районе Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил в среду вице-губернатор региона Михаил Колков.

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"Во Владимирской области, согласно завещанию Валерия Халилова, должны пройти его похороны. Однако, как известно, его тело еще не обнаружено", - сказал вице-губернатор.

Генерал завещал похоронить себя на Архангельском погосте рядом с деревней Новинки, на въезде в которую на его средства была построена часовня. Сейчас большинство родственников Халилова и его жена уже прибыли в Киржачский район, на погосте определено место погребения, областная администрация готова выделить транспорт для проведения траурной церемонии.

"Здесь у Валерия Михайловича дача, здесь он вырос, приезжая с братом и сестрой к бабушке. В последний раз Халилов был здесь 11 декабря 2016 года", - сообщил ТАСС киржачский краевед, один из организаторов похорон Евгений Федоров.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ (журналисты Первого телеканала, НТВ, телеканала "Звезда"), Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По уточненным данным Минобороны РФ, в Черном море были обнаружены 15 тел погибших.

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