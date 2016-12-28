Новый интернат для престарелых под Владимиром назовут в честь доктора Лизы

ВЛАДИМИР, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Руководство Владимирской области присвоит имя Елизаветы Глинки строящемуся дому-интернату для престарелых и инвалидов, который будет функционировать в городе Вязники. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Михаил Колков.

"Присвоить интернату имя Елизаветы Глинки - это одно из предложений, пока процедура не запущена, интернат строится и будет запущен в 2017 году", - уточнил собеседник агентства.

Данную инициативу также озвучила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Елизавета Глинка (доктор Лиза) - исполнительный директор фонда "Справедливая помощь", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны РФ над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека, среди которых были военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Биография Елизаветы Глинки