Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый интернат для престарелых под Владимиром назовут в честь доктора Лизы

Общество
28 декабря, 17:03 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Дом-интернат с именем Елизаветы Глинки начнет работу в 2017 году
Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

ВЛАДИМИР, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Руководство Владимирской области присвоит имя Елизаветы Глинки строящемуся дому-интернату для престарелых и инвалидов, который будет функционировать в городе Вязники. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Михаил Колков.

"Присвоить интернату имя Елизаветы Глинки - это одно из предложений, пока процедура не запущена, интернат строится и будет запущен в 2017 году", - уточнил собеседник агентства.

Смотрите также

Фонд доктора Лизы продолжит работу
"Она нас вытащила". Памяти Доктора Лизы
"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы

Данную инициативу также озвучила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Елизавета Глинка (доктор Лиза) - исполнительный директор фонда "Справедливая помощь", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны РФ над Черным морем. На борту самолета находились 92 человека, среди которых были военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Биография Елизаветы Глинки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Тематический новогодний состав впервые начал курсировать в московском метро
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
Интересное
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Деньги или шоколад: что дарить на Новый год
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть
2
Минздрав рассказал о фантастических результатах первого российского препарата против рака
3
В Одессе радикалы выбросили принесенные к консульству РФ цветы
4
Песков: часть новогодних каникул Путин посвятит занятиям спортом
5
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
6
Прокурором Крыма стал бывший первый зампрокурора Москвы Олег Камшилов
7
Колобков сомневается в достоверности слов главы РУСАДА о допинге в России
Темы дня
Реклама